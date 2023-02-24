Предприятия государственной корпорации «Ростех» существенно увеличили объемы производства реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» (модернизированные РСЗО «Смерч»), а также беспилотников-камикадзе «Ланцет» и «Куб».

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» сообщает, что по этим и ряду других направлений многократно увеличились поставки. Кроме того, госкорпорация разрабатывает новые технологические решения и совершенствует уже имеющиеся.

Напомним, что новые реактивные снаряды 9М549 и 9М544 для РСЗО «Торнадо-С» оснащены инерциально-навигационной системой управления, а также системой корреляции маршрута движения на основании полученных со спутника данных. Аэродинамические рули дают возможность не только осуществлять управление боезарядами, но еще и повышают точность поражения целей. Дальность этих снарядов составляет 120 километров.