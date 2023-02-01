У России есть что противопоставить немецким танкам “Леопард 2”, которые совсем скоро поступят на Украину, сообщили в госкорпорации “Ростех”. Уточняется, что с этими боевыми машинами способны расправляться даже старые противотанковые ракетные комплексы.

Из-за отсутствия динамической защиты “Леопарды” будут легко уничтожаться современным российскими ПТРК “Корнет”, а также ракетами “Атака” и “Вихрь”. Первые, напомним, используются ударными вертолетами, а также пусковыми установками БМПТ “Терминатор”.

Кроме того, эффективными против “Леопардов” будут и снаряды типа “Манго” калибра 125 миллиметров.

Танки Leopard 2 неоднократно использовались в других конфликтах, спровоцированных НАТО. Они легко поражались даже устаревшими ПТРК, поэтому новейшее российское оружие без труда уничтожит западную технику.