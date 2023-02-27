На своей личной страничке в одной из социальных сетей известный российский криптоблогер Юрий Бойцов написал, что во время своего отдыха на острове Бали на него напала группа преступников, избив его и обокрав на общую сумму в 21,2 миллиона рублей.

По его словам, на территорию виллы, где Бойцов отдыхал вместе со своей девушкой Екатериной, ворвалась группа из четырех злоумышленников. Трое грабителей общались между собой на русском языке, при этом четвертый злоумышленник был одет в полицейскую форму. Насильственным путем грабители вывели со счетов криптоблогера 284 тысячи долларов, после чего отобрали у него и его девушки российские загранпаспорта.

Юрий Бойцов сообщил, что он написал заявление в местную полицию и приложил к нему записи с камер видеонаблюдения на вилле, где отчетливо видны лица всех нападавших. По его словам, одного из подозреваемых сразу же задержали на территории аэропорта. Бойцов смог опознать в задержанном одного из нападавших, но полиция его отпустила, сославшись на то, что нет оснований для его дальнейшего содержания под стражей.

Теперь, как следует из сообщения Бойцова, местная полиция угрожает ему тюремным сроком за клевету. Россиянин обратился с призывом о помощи к МИД Российской Федерации, так как у них нет паспортов, а злоумышленник оказался на свободе.