Украинские боевики не гнушаются бесчеловечного отношения к пленным. Российских бойцов пытают, а их родственникам звонят и требуют проводить политические акции. Об этом РИА “Новости” рассказал вернувшийся из плена боец ВС РФ.

Александр Блошенко – так зовут военного – сообщил, что в украинском плену его “топили” и избивали. Кроме того, применяли к нему электрошок – тапик. Таким образом украинские военнослужащие пытались добиться от него данных о местоположении сослуживцев и их позывные.

Также Блошенко рассказал, как украинцы звонили его матери и требовали, чтобы та вышла на Красную площадь с “плакатом определённого содержания”.

В начале февраля Минобороны России сообщало о возвращении из украинского плена 63 российских военных. Их обменяли на пленных бойцов ВСУ при посредничестве властей Объединённых Арабских Эмиратов.