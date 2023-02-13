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Российскому снайперу из Якутии хватило всего одного выстрела, чтобы ликвидировать двоих наемников ВСУ. Уникальную видеозапись опубликовал портал “Русская весна”.

Военнослужащие ВС РФ перехватили переговоры боевиков противника по рации, после чего в дело вступил снайпер. Якутские стрелки являются заправскими охотниками, способными с несколько сотен метров попасть в глаз белке, чтобы не испортить шкурку. Поэтому ликвидация противника не представляет для них никакой сложности.

Снайпер просто подождал, пока два наемника окажутся на линии огня и спустил курок. Оба боевика практически одновременно рухнули наземь.

В ходе специальной военной операции российские ВС приближаются к главным целям – освобождению Донбасса и прекращению геноцида его жителей со стороны киевского режима.

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