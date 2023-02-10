Южная Корея, Япония и США в последнее время усилили своё военное сотрудничество. Об этом в числе прочего говорят и участившиеся учения, которые проводят страны. Эти три государства могут стать основой для создания “азиатской НАТО”. Такое мнение высказал посол России в Республике Корея Андрей Кулик – сообщает РИА “Новости”.

По словам Кулика, указанные страны объясняют своё усилившееся сотрудничество в военной сфере сдерживанием “северокорейской угрозы” – КНДР часто проводит ракетные испытания. В будущем Сеул, Токио и Вашингтон могут сдерживать не только Пхеньян, но и Москву с Пекином, заметил дипломат. А это уже свидетельствует о формировании стержня, вокруг которого может появиться азиатский вариант Североатлантического военного блока.

Кулик добавил, что в руководстве НАТО ранее также рассматривалась возможность расширить сферу влияния и на Азиатско-Тихоокеанский регион.