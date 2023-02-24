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Основные события битвы за Артемовск сейчас разворачиваются ближе к северным окраинам города. Именно там штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают бои в Берховке, а также продвигаются к Орехово-Васильевке и Дубово-Васильевке, рассказал портал «Военное обозрение».

Отмечается, что рокада, соединяющая Берховку и Ягодное, уже перерезана ВС РФ. «Вагнеровцы» успешно действуют под прикрытием артиллерийских подразделений, которые подавляют позиции боевиков ВСУ.

На восточных окраинах Артемовска события развиваются не так быстро, но российские войска все же уверенно продвигаются вперед. Противник пока еще сопротивляется и даже наносит удары, активно применяя артиллерию.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия и в районе Соледара. Там они выбивают противника из Федоровки и Железнянского, а также предпринимают попытки наступления на Веселое. С последним пока не получается, так как ВСУ отчаянно сопротивляются, не желая терять важный населенный пункт.

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