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После посещения Италии российская путешественница поделилась своими впечатлениями о менталитете итальянских мужчин, которые, по ее словам, очень любят «комфортную и беззаботную жизнь». Своими мыслями она поделилась с подписчиками своего блока «Тут вам не там» на российской платформе «Дзен».

Российская тревел-блогерша рассказала, что в Италии мужчины предпочитают «жить со своими матерями до последнего», при этом жениться они вовсе не спешат. Данное заявление она сделала, основываясь на рассказе своих подруг, которые состояли в отношениях с итальянскими мужчинами.

По словам итальянского жениха ее подруги, в Италии жизнь с мамой воспринимается, как пребывание в «пятизвездочном отеле». Коренной итальянец добавил, что «мама всегда вкусно накормит, постирает одежду и уберет». При этом, живя с родителями, можно тратить все заработанные деньги только на себя.

Однако россиянка отметила, что итальянские мужчины при этом все же имеют и положительные качества. По ее словам, они не отказываются брать на себя ответственность за часть домашних дел, ценят крепкие семейные отношения и являются хорошими отцами.

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