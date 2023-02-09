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Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступление в Марьинке, уверенно продвигаясь вперед. Эффективную огневую поддержку им оказывают расчеты реактивных систем залпового огня “Град” 5-й бригады 1-го Армейского корпуса ДНР, рассказал портал “Русская весна”.

На опубликованной в Сети записи видно, как РСЗО выезжает на замаскированную позицию и открывает огонь по целям противника. Это дает возможность подавить его, не дать возможности контратаковать, а также сломить сопротивление.

Напомним, Марьинка остается одной из ключевых целей российских войск. Этот город наряду с Авдеевкой является главным плацдармом Киева для обстрела мирных районов Донецка и гражданской инфраструктуры. Как только он будет полностью освобожден, удары ВСУ станут гораздо реже.

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