Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступление в Марьинке, уверенно продвигаясь вперед. Эффективную огневую поддержку им оказывают расчеты реактивных систем залпового огня “Град” 5-й бригады 1-го Армейского корпуса ДНР, рассказал портал “Русская весна”.

На опубликованной в Сети записи видно, как РСЗО выезжает на замаскированную позицию и открывает огонь по целям противника. Это дает возможность подавить его, не дать возможности контратаковать, а также сломить сопротивление.

Напомним, Марьинка остается одной из ключевых целей российских войск. Этот город наряду с Авдеевкой является главным плацдармом Киева для обстрела мирных районов Донецка и гражданской инфраструктуры. Как только он будет полностью освобожден, удары ВСУ станут гораздо реже.