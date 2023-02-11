Финская погранслужба сообщила о россиянине, который нелегально перешел границу. Для этого он выбрал перемещение на лыжах.

Гражданина России задержали два дня назад около Кайнуу. Нелегально перешедший границу попросил убежища у властей Финляндии.

Погранслужба начала расследование дела о незаконном переходе границы. Также рассматривается вопрос о предоставлении гражданину России политического убежища, над этим работают сотрудники миграционной службы Финляндии.

СМИ напоминают, что незаконное пересечение границы наказывается штрафом или отбыванием наказания в тюрьме. При этом данный россиянин уже не первый, который запрашивает убежище у властей Финляндии.

Ранее подобный курьезный случай произошел на эстонской границе. Тогда нелегал добрался до Эстонии на сапе.