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Финская погранслужба сообщила о россиянине, который нелегально перешел границу. Для этого он выбрал перемещение на лыжах.

Гражданина России задержали два дня назад около Кайнуу. Нелегально перешедший границу попросил убежища у властей Финляндии.

Погранслужба начала расследование дела о незаконном переходе границы. Также рассматривается вопрос о предоставлении гражданину России политического убежища, над этим работают сотрудники миграционной службы Финляндии.

СМИ напоминают, что незаконное пересечение границы наказывается штрафом или отбыванием наказания в тюрьме. При этом данный россиянин уже не первый, который запрашивает убежище у властей Финляндии.

Ранее подобный курьезный случай произошел на эстонской границе. Тогда нелегал добрался до Эстонии на сапе.

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