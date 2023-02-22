Санкции, которые Запад ввёл в отношении России, вынуждают страну вести переговоры с зарубежными партнёрами в области военно-технического сотрудничества в закрытом формате. Об этом сообщил генеральный директор “Рособоронэкспорта” Александр Михеев. Его слова приводит ТАСС.

Несмотря на закрытый характер взаимоотношений и переговорив, российское вооружение всё ещё пользуется большой популярностью, спросом и авторитетом за рубежом, отметил Михеев. В частности, об этом говорит участие России в международной выставки IDEX 2023. Она сейчас проходит в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Российская экспозиция состоит из более чем 200 образцов вооружения и находится в отдельном павильоне.

Страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию с началом специальной военной операции в Донбассе. Экономические ограничения коснулись банковского сектора, международной торговли и так далее.