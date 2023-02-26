Вероятность нападения украинских войск на Приднестровье повышается с каждым днем. Сейчас те силы, которые Киев сконцентрировал на границе с непризнанной республикой, продвигаются все ближе к ней, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, войскам на границе пришел приказ из Киева подойти к рубежам Приднестровья как можно ближе. Такие планы украинских властей лишь в очередной раз подтверждают, что России необходимо расширить зону специальной военной операции до Одесской области и пробить сухопутный коридор в ПМР.

Напомним, экс-советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что Украина нападет на Приднестровье только при наличии соответствующего запроса со стороны Молдавии. При этом ВСУ якобы смогут завоевать республику всего за три дня.