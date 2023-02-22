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Ситуация для украинской армии на запорожском направлении складывается непросто. ВСУ несут серьёзные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Рогова, на указанном участке линии боевого соприкосновения нет каких-то больших наступательных операций. Тем не менее российские войска методично “перемалывают противника”, уничтожая у него примерно по 15 единиц тяжёлой военной техники в день. Рогов добавил, каждый день ВСУ лишается минимум одной реактивной системы залпового огня. К такому типу вооружения относятся HIMARS, “Град” и так далее.

Что же до живой силы противника, то здесь Рогов уточнил, что ВСУ на запорожском направлении периодически теряют до 150 человек. Также, по его словам, украинская армия пытается постоянно ударить по Запорожской атомной электростанции. Однако российские бойцы этого не допускают, нанося превентивные удары по укреплениям противника.

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