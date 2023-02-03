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Процесс ликвидации пожара автомобиля, который загорелся после подрыва в Энергодаре, был снят на видео. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал несколько коротких видеороликов, непосредственно, с места происшествия.

На одном из опубликованных роликов видно, как сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций занимается тушением горящего транспортного средства. Сообщается, что автомобиль принадлежал одному из сотрудников полиции Запорожской области, который, по предварительным данным следствия, погиб на месте.

Автомобиль был взорван прямо у подъезда жилого многоквартирного дома в одном из дворов Энергодара. Сообщается, что в результате взрыва еще один автомобиль, припаркованный рядом, был полностью уничтожен. Также были выбиты стекла из рам в находящемся рядом многоквартирном доме, вплоть до девятого этажа. По словам Владимира  Рогова, данный инцидент является террористическим актом.

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