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Запад толкает Украину к наступлению в Запорожской области, но ВС РФ готовы к его отражению. Москва знает обо всех планах Киева, поэтому попытка наступать может стать губительной для него, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что именно Запорожская область может стать полем решающего противостояния в конфликте. Киев намеревается перерезать сухопутный коридор в Крым, поэтому обязательно попытается напасть на Бердянск и Мелитополь. Для этого он накапливает лучшие силы в Днепропетровской области.

Однако Москва готова ответить на попытку наступления, поэтому Киев потерпит сокрушительное поражение и потеряет самые боеспособные части в Запорожской области. Это приведет не только к разгрому ВСУ, но и к падению киевского режима, считает Рогов.

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