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Всего двух неуправляемых реактивных снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» хватило для уничтожения опорного пункта ВСУ на территории ЛНР. РИА Новости отмечает высокую точность ударов ВС РФ по противнику.

Один из бойцов рассказал, что обычно требуется больше боеприпасов для уничтожения таких вражеских объектов. Однако в данном случае потребовалась ювелирная точность. В непосредственной близости от опорника ВСУ находятся позиции подразделений ВДВ России, поэтому было чрезвычайно важно их не задеть.

Именно поэтому опорник уничтожили двумя снарядами из ТОС-1А – огнеметной системы, которая совершенно заслужено считается наиболее мощным неядерным видом вооружения в мире.

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