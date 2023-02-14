Российские военные медики рассматриваются ВСУ на угледарском направлении как приоритетные цели. Такое мнение РИА “Новости” высказал врач, работающий в зоне СВО, с позывным “Док” (на фото). Видео разговора с ним опубликовано в соответствующем материале.

По словам “Дока”, врачей выслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов, а затем применяют против них миномёты производства Польши. Врач рассказал, что эвакуировать раненных с поля боя приходится последнюю неделю именно под миномётными обстрелами. При этом по его наблюдениям, в первую очередь солдаты ВСУ стреляют по российским военным медиками и только потом по всем остальным.

В публикации РИА “Новости” со ссылкой на командира группы уточняется, что польские миномёты отличаются бесшумностью. Фиксируется только взрыв и осколки, но звука подлетающая мина не издаёт.