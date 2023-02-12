Военнослужащие ВСУ, отступая под натиском ВС РФ на Кременском направлении, бросают на позициях обмундирование и большое количество оружия. В том числе, и западного образца, пишет РИА Новости.

Один из российских бойцов рассказал, что после отступления ВСУ на их позициях был обнаружен противотанковый ракетный комплекс Milan, который в 70-е годы прошлого столетия был совместно разработан Германией и Францией. Сейчас в Европе он с вооружения снят.

По словам военнослужащего, бросают боевики и другое оружие, которое находится в хорошем состоянии и вполне может быть задействовано в ходе боевых действий. Впрочем, его забирают в качестве трофеев, чтобы оценить разнообразие западных поставок.