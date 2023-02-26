Рядом с населенным пунктом Кизомыс в Херсонской области уничтожена украинская гаубица «Гвоздика», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в военном ведомстве. Отмечается, что вместе с артиллерийской установкой уничтожен весь боекомплект.

Кроме того, ликвидировано пятеро артиллеристов ВСУ, управлявших орудием. Уничтожение их позиции стало результатом грамотно проводимой контрбатарейной борьбы.

Помимо гаубицы 2С1 «Гвоздика», российские военные уничтожили также подразделение минометчиков ВСУ. Этот эпизод произошел в непосредственной близости от населенного пункта Янтарное, здесь было уничтожено 4 боевика минометного расчета. Еще трое военнослужащих получили серьезные ранения.