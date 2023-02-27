Основное сражение специальной военной операции пройдет на юге, в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Политик объяснил, что ВС РФ давно готовы к наступлению ВСУ на Запорожском направлении, поэтому для Киева битва за этот регион станет фатальной. Президент Украины Зеленский отправит в бой самые боеспособные подразделения, поэтому после их уничтожения ВСУ больше нечего будет противопоставить российской армии.

Напомним, эксперты давно предсказывают попытку Киева атаковать Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако ВС РФ хорошо знают об этих планах и отслеживают любые движения ВСУ в Запорожской области.