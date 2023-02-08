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Украинская армия на фоне больших потерь в личном составе действует крайне жёстко, призывая граждан в свои ряды. Очередной тому пример – ситуация в Николаеве. Там отцу мобилизованного прострелили ноги, когда тот пытался отбить сына от неправомерного призыва. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на подпольщиков этого города.

Активист подпольной организации рассказал, что молодого человека “засовывали в автобус”. Отец мобилизованного вышел защищать сына, но силовики выстрелили ему в ноги и уехали.

Подпольщик упомянул и о других методах ВСУ по призыву мобилизованных. К примеру, силовики могут перекрыть торговый объект, чтобы “отлавливать мужчин”. Кроме этого, людей обманом вызывают на работу, где им вручают повестки о призыве.

Военное положение на Украине согласно последнему решению Верховной Рады, действует до 19 февраля (позже его могут продлить). До этого срока действует и всеобщая мобилизация.

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