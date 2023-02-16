В распоряжении ВС РФ вскоре появится разведывательный комплекс, способный идентифицировать человека с расстояния в 18 километров. В нем использованы технологические решения оптико-электронной системы «Ирония», но функционал существенно расширен, передает РИА Новости.

Комплекс использует лазерный луч, который направляется на гипотетический объект, отражается от него и затем осуществляет идентификацию. В сравнении с «Иронией» он является гораздо более эффективным благодаря новым технологиям. С 18 километров комплекс может идентифицировать человека, не говоря уже о более крупных объектах.

Напомним, что сейчас оптико-электронные системы «Ирония» применяются на Купянском направлении. Они дают возможность обнаруживать и опознавать цели противника, а также позволяют корректировать огонь артиллерийских систем.