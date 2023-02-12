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Многие эксперты, прокомментировавшие визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, склоняются к мысли, что Запад все же может отправить Киеву истребители и дальнобойные ракеты. Однако согласны на это далеко не все страны Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Можно не сомневаться, что Великобритания и США без раздумий пошли бы на новый виток эскалации противостояния на Украине. Но большинство остальных государств все же считает, что обострить ситуацию они всегда успеют. Также представители некоторых стран, включая Францию, серьезно сомневаются в целесообразности передачи Киеву дальнобойных вооружений и самолетов.

Можно предположить, что сейчас НАТО раздумывает – стоит ли идти на эскалацию. В том, что Россия вполне может ответить на передачу противнику такого оружия, не сомневается никто. Не исключено, что она приведет к прямому противостоянию, которого Альянс совсем не хочет.

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