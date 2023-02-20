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Большинству украинских военнослужащих власти страны урежут выплаты. Соответствующий указ ещё в январе подписал министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Среди основных изменений – отмена дополнительного вознаграждения в 30 тысяч гривен (примерно 60 тысяч рублей). Оно выплачивалось всем военнослужащим с февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция. По данным источника РИА “Новости”, на практике это будет означать, что зарплата многих военных сократится в несколько раз.

Ещё одна выплата в 100 тысяч гривен в месяц будет с марта предоставляться только тем, кто находится на передовой. Приказ Резникова также предполагает, что довольствие мобилизованных граждан сократят в 2 раза, а довольствие украинских срочников – в 4 раза.

По данным собеседника РИА “Новости”, наиболее сложная ситуация сложилась в подразделениях теробороны. Оттуда люди буквально сбегают, поскольку выплаты этой категории военнослужащих “урезали капитально”.

Ранее сообщалось, что украинские власти сократили выплаты и иностранным наёмникам на стороне ВСУ. Некоторые “солдаты удачи” на этом фоне даже стали отказываться принимать участие в боевых действиях.

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