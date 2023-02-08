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В морге городской больницы №1 Николаева военнослужащих “пускают на органы”, рассказал один из активистов продолжающего работу в городе подполья.

Он заявил, что в морге обнаружено несколько тел военнослужащих без каких-либо признаков боевого ранения. Трупы предельно аккуратно “выпотрошены”, из них просто вырезали органы для трансплантации, передает РИА Новости.

По словам активиста, подобные операции в Николаеве сейчас проворачивать совсем несложно. Мобилизованные резервисты моментально куда-то перевозятся, их не вносят в списки или реестры, они фактически растворяются в воздухе. Родные и близкие не могут связаться с ними, сами бойцы тоже не звонят своим родственникам.

Напомним, что мобилизация на Украине превратилась в массовые похищения людей, которых просто заталкивают в микроавтобусы и увозят на медицинскую комиссию. При этом она признает годными всех подряд,осмотр специалистами является простой формальностью.

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