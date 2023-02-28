При штурме позиций украинских войск российский спецназ применяет новые беспилотные летательные аппараты. С фугасным зарядом они могут в автоматическом режиме добраться до позиций противника. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник.

Принцип действия новых дронов следующий. С нашлемных камер бойцов и разведывательных дронов собирается информация о местности. Затем нейросеть на основе этих данных создаёт маршрут движения для небольшого дрона-камикадзе к позиции противника. Командир подразделение буквально одним нажатием пальца указывает на планшете, куда нужно добраться беспилотнику, и к заданной точке он движется полностью в автоматическом режиме.

Пока применяются дроны двух типов. Они отличаются мощностью заряда, который несут на себе. По данным источника РИА “Новости”, российский спецназ получил пока несколько таких комплексов с беспилотниками-камикадзе для апробации в условиях реальных боевых действий.

Пока не уточняется, когда новые дроны начнут массово направлять в ВС РФ.