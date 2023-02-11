Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экипажи боевых машин десанта ВДВ РФ выбили боевиков ВСУ с позиций и успешно отражают их попытки вернуть утраченный опорный пункт, рассказал РИА Новости боец с позывным “Шуя”.

Он отметил, что периодические украинские подразделения начинают усиливать натиск, стремясь вытеснить десантников, однако те задействуют БМД-4 и наносят сокрушительные удары, заставляя противника обращаться в бегство.

По словам военнослужащего, у боевиков ВСУ не остается ни секунды на отдых, десантники работают по их позициям 24 часа в сутки, не давая передохнуть. Боевые машины десанта ведут огонь поочередно – как только одна БМД отстреливает боекомплект, ее сменяет другая.

Не забывают десантники и об осторожности. Они постоянно меняют огневые позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Вам может понравиться

«Это нужно для победы над Россией»: Киев решился на отчаянный шаг

Киев под давлением и чутким руководством Запада пытается формировать новые войсковые соединения, которые нужны якобы для “победы над Россией”. Однако данный процесс движется чрезвычайно медленно из-за нескольких серьезных проблем, передает

На Донбассе загадочные системы РЭБ начали массово выводить из строя квадрокоптеры ВСУ

Операторы украинских дронов, которые участвуют в боевых действиях под Артемовском, потеряли около 100 аппаратов из-за воздействия неизвестной системы радиоэлектронной борьбы, рассказал портал “Военное обозрение”. Для Киева это весьма серьезная потеря,

Бойцы ОБТФ “Каскад” дроном-камикадзе “Ланцет” уничтожили американскую гаубицу M777

В телеграм-канале оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) “Каскад” появилась видеозапись уничтожения натовской легкой полевой гаубицы M777 на Донбассе. Для ликвидации артиллерийского орудия бойцы задействовали барражирующий боеприпас “Ланцет”, который отлично справился с