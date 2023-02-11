Экипажи боевых машин десанта ВДВ РФ выбили боевиков ВСУ с позиций и успешно отражают их попытки вернуть утраченный опорный пункт, рассказал РИА Новости боец с позывным “Шуя”.

Он отметил, что периодические украинские подразделения начинают усиливать натиск, стремясь вытеснить десантников, однако те задействуют БМД-4 и наносят сокрушительные удары, заставляя противника обращаться в бегство.

По словам военнослужащего, у боевиков ВСУ не остается ни секунды на отдых, десантники работают по их позициям 24 часа в сутки, не давая передохнуть. Боевые машины десанта ведут огонь поочередно – как только одна БМД отстреливает боекомплект, ее сменяет другая.

Не забывают десантники и об осторожности. Они постоянно меняют огневые позиции, чтобы не попасть под ответный удар.