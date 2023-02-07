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Танки Abrams и Leopard, которые западные страны передадут ВСУ, будут легко уничтожаться на поле боя. В России нарастили выпуск соответствующих снарядов. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт об артиллерийских снарядах “Краснополь”. Это управляемые высокоточные боеприпасы калибра 152 миллиметра. Они предназначены для стрельбы из гаубиц. По словам источника информационного агентства, выпуск указанных снарядов нарастили в несколько раз.

Собеседник РИА “Новости” добавил, что такие снаряды хорошо подходят для уничтожения малоразмерных целей. В том числе тяжёлых танков стран НАТО.

Западные государства объявили о поставках тяжёлой техники ВСУ в январе. Предполагается, что танки на Украину поступят не раньше, чем через несколько месяцев.

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