Один из разведчиков Западного военного округа рассказал об использовании украинскими боевиками принципиально новых мин на участке фронта вблизи Кременной, передает РИА Новости.

Они, по словам бойца, сбрасываются с помощью кассетных боеприпасов, после чего спускаются на землю посредством парашюта и приземляются на специальные лапки. Видимой остается только антенна, парашют автоматически отстегивается. Местные жители уверены, что ничего подобного раньше не видели.

Мины гораздо опаснее печально известных “лепестков”, так как практически невидимы. Кроме того, они взрываются при движении или вибрации рядом. В настоящий момент саперы изучают боезаряды, пытаясь найти способы противодействиям им.