ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из разведчиков Западного военного округа рассказал об использовании украинскими боевиками принципиально новых мин на участке фронта вблизи Кременной, передает РИА Новости.

Они, по словам бойца, сбрасываются с помощью кассетных боеприпасов, после чего спускаются на землю посредством парашюта и приземляются на специальные лапки. Видимой остается только антенна, парашют автоматически отстегивается. Местные жители уверены, что ничего подобного раньше не видели.

Мины гораздо опаснее печально известных “лепестков”, так как практически невидимы. Кроме того, они взрываются при движении или вибрации рядом. В настоящий момент саперы изучают боезаряды, пытаясь найти способы противодействиям им.

Вам может понравиться

МИД РФ назвал постыдным молчание Запада после расстрела российских военнопленных на Украине

Западные кураторы безмолвно взирают на создание на Украине нацистского режима, заявил российский МИД. Ведомство отметило отсутствие какой-либо реакции на видео с расстрелом российского военнопленного, которое на днях появилось в Сети,

Депутат Морозов: Россия без ядерного оружия была бы уже атакована коллективным Западом

“Бомба Сталина” в свое время обеспечила сдерживание США и коллективного Запада, защитив планету. Сейчас ту же функцию выполняет “бомба Путина”, заявил депутат Госдумы Олег Морозов. Он пояснил, что подразумевает под

Ольшанский: «Бахмутские клещи» захлопнутся — и российские войска возьмутся за Северск

Российские ВС в настоящий момент намереваются заблокировать трассу Часов Яр-Артемовск, по которой осуществляется снабжение ВСУ. Сразу после этого Бахмут окажется в полном окружении, пишет обозреватель издания “Свободная пресса” Константин Ольшанский.