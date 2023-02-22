ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию стало для Запада информационной бомбой. Сейчас страны НАТО в панике пытаются обвинить РФ во всем, что им в голову взбредет, однако заметно, что они испытывают страх от возможных перспектив, сообщает РИА Новости.

Главной темой, обсуждаемой на Западе, является заявление Путина о приостановке участия в договоре ДСНВ, который регулировал контроль над ядерным вооружением. Оно стало четким посланием Соединенным Штатам и НАТО, которые отлично его поняли. Сейчас глава Госдепа Энтони Блинкен пытается сгладить впечатление и высказывается о дальнейшем контроле над действиями РФ в ядерной сфере, однако сам признает, что никаких инструментов для этого у Запада нет.

Запад также пытается оправдываться заявлениями о том, что и расширение НАТО на восток, и агрессия Украины против Донбасса, и использование ВСУ в качестве прокси для борьбы с РФ – это все совсем не угроза для России. Однако Москва больше не верит в подобные высказывания, так как США делают их исключительно в собственных интересах и отказываются от своих же слов, когда им удобно.

Президент РФ заявил также о том мире, который может быть построен на обломках американской гегемонии, что тоже не могло не привлечь внимание Запада. Но помимо него, это высказывание было услышано множеством других стран, которые уже устали от гнета США, от бесконечных войн, которые развязывает Америка, сколачивая свой «золотой миллиард». Сейчас, когда ее планы рушатся, она заявляет о необходимости уничтожить Россию, создавая новые колонии в Европе, однако РФ не намерена сдаваться.

Вам может понравиться

WarGonzo: Гранатометчик из ДНР отомстил за своего командира, убитого ВС Украины

Гранатометчик ВС РФ из Донецкой народной республики по имени Иван уничтожил боевика ВСУ, убившего ранее его командира. В очном поединке он разнес позицию врага из гранатомета, передает “Российская газета” со

В Нидерландах заявили, что Россия собирала данные об энергетической инфраструктуре страны

Возможным подготовительным этапом для организации сбоев и саботажа назвал глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс действия российского судна, которое ранее обнаружили в Северном море. Об этом сообщат

Премьер-министр Молдовы потребовал вывести войска РФ из Приднестровья

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что одной из задач Кишинева на данный момент является демилитаризация Приднестровья. По его словам, Россия должна отозвать с территории непризнанной республики свои миротворческие силы.