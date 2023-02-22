Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию стало для Запада информационной бомбой. Сейчас страны НАТО в панике пытаются обвинить РФ во всем, что им в голову взбредет, однако заметно, что они испытывают страх от возможных перспектив, сообщает РИА Новости.

Главной темой, обсуждаемой на Западе, является заявление Путина о приостановке участия в договоре ДСНВ, который регулировал контроль над ядерным вооружением. Оно стало четким посланием Соединенным Штатам и НАТО, которые отлично его поняли. Сейчас глава Госдепа Энтони Блинкен пытается сгладить впечатление и высказывается о дальнейшем контроле над действиями РФ в ядерной сфере, однако сам признает, что никаких инструментов для этого у Запада нет.

Запад также пытается оправдываться заявлениями о том, что и расширение НАТО на восток, и агрессия Украины против Донбасса, и использование ВСУ в качестве прокси для борьбы с РФ – это все совсем не угроза для России. Однако Москва больше не верит в подобные высказывания, так как США делают их исключительно в собственных интересах и отказываются от своих же слов, когда им удобно.

Президент РФ заявил также о том мире, который может быть построен на обломках американской гегемонии, что тоже не могло не привлечь внимание Запада. Но помимо него, это высказывание было услышано множеством других стран, которые уже устали от гнета США, от бесконечных войн, которые развязывает Америка, сколачивая свой «золотой миллиард». Сейчас, когда ее планы рушатся, она заявляет о необходимости уничтожить Россию, создавая новые колонии в Европе, однако РФ не намерена сдаваться.