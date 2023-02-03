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Украинский военнослужащий Вячеслав Симбирский, который сдался в плен в ходе боев под Угледаром в октябре 2022 года, рассказал об активном использовании в ВСУ наркотических веществ.

Он привел эпизод, произошедший в марте прошлого года. Тогда перед боем за населенный пункт Новопетряковка Волновахского района боевой медик дал Вячеславу пакетики с порошком белого цвета и попросил раздать им небольшой группе солдат.

«Говорит: “На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные”», – цитирует Симбирского РИА Новости.

Ранее о массовом употреблении наркотиков в украинской армии рассказывал и пленный Петр Панайотов. Он сообщал, что офицеры не обращали внимания на использование амфетамина и других препаратов, если бойцы преподносили им бутылку алкогольного напитка в качестве “подарка”.

Напомним, что в украинскую армию берут с наркотической зависимостью, она не может служить поводом избежать мобилизациии.

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