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Украинским активистам, пытавшимся вывесить флаг своей страны за спиной дипломата из Белоруссии в ходе парламентской ассамблеи ОБСЕ, порекомендовали «убрать тряпку». Представитель Минска при этом спокойно продолжил свое выступление, не обращая никакого внимания на провокации приверженцев киевского режима, пишет РИА Новости.

Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ началась 23 февраля в Вене. Некоторые делегаты, представляющие европейские государства, не упустили своей возможности покритиковать Россию из-за продолжающегося на Украине противостояния.

Заседание транслировалось в онлайн-режиме на официальном сайте организации. Там же можно найти записи выступлений всех делегатов, а также эпизод с провокацией украинских активистов.

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