Приднестровье в панике наблюдает за действиями Кишинева, который за последний год предпринял целый комплекс мер по перевооружению молдавской армии, а также серьезно сблизился с НАТО, передает РИА Новости.

Приднестровские лидеры считают, что Молдавия готовит силовой захват республики. Они отмечают, что у Кишинева имеется полная законодательная база для этого, поэтому президенту Майе Санду достаточно отдать соответствующий приказ. Так, подавляющее большинство депутатов парламента страны проголосовали за принятие законопроекта о борьбе с сепаратизмом, который таит в себе много неприятных вещей не только для политиков, но и для простых граждан Приднестровской республики.

При этом своими силами Молдавия может справиться с Приднестровьем, лишь уничтожив его экономику. Достаточно перекрыть газ, чтобы добиться этой цели, но на подобные шаги Кишинев пока не идет. Второй вариант – силовой, в котором предусматривается участие украинских войск. Они могут войти на территорию республики по просьбе Молдовы. Других сценариев не существует и если не будет задействован один из них, то ПМР станет серьезным препятствием для интеграционных процессов, которые уже начались как в Молдавии, так и на Украине.