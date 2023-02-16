Европе стоило бы задуматься над состоятельностью украинских идей и мечтаний, но она следует за англосаксами, которые действуют исключительно в своих интересах. Обозреватель РИА Новости Петр Акопов считает, что подобный подход в итоге станет причиной самоликвидации ЕС.

Он пояснил, что идея Украины заключается в необходимости «уничтожить Россию». В Киеве продолжают верить в красивую сказку о том, что страна давным-давно была частью Европы, но в семнадцатом столетии ее захватили «злые московиты». С тех пор она якобы ведет борьбу, которую постоянно проигрывает.

Именно поэтому Киев считает миссией Украины «разрушение России». Но так как самостоятельно с этой задачей ВСУ не смогут справиться никогда, они стремятся всеми силами втянуть Европу в конфликт. И в этом им активно помогают США с Великобританией.

Несмотря на антиисторичность мифа об «европейской Украине», его уже крепко вдолбили в головы жителям страны. Сейчас началась обработка Европы, но для нее следование украинским мечтам будет губительным.