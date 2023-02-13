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Российские артиллеристы из гаубиц “Гиацинт” разгромили позиции врага, которые были расположены в непосредственной близости от линии обороны ВС РФ. Боец с позывным “Ишим” рассказал РИА Новости, что тяжелые снаряды, применяемые в этом орудии одинаково успешно уничтожают прочные укрепления, бронетехнику и скопления живой силы противника.

По словам военнослужащего, обычно первые удары наносятся по самым дальним позициям противника. Затем за дело берутся корректировщики, которые наводят орудия на цель, которую требуется поразить.

Расчет, в котором несет службу “Ишим”, уничтожает пункты управления ВСУ, а также часто подключается к контрбатарейной борьбе. Если разведчики или операторы БПЛА обнаруживают артиллерийские подразделения противника, по ним тут же летят снаряды “Гиацинта”, подавляя и уничтожая позицию.

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