Расчеты гаубиц Д-20 ВС РФ наносят снайперски точные удары по позициям ВСУ на территории ЛНР. Один из бойцов подразделения с позывным “Гусенок” рассказал РИА Новости, что артиллерийские установки атакую снарядами большого калибра, что дает возможность громить укрепления и уничтожать боевую технику противника.

Он также отметил, что расчеты Д-20, которых за точность называют артиллерийскими снайперами, оказывают неоценимую помощь пехоте, которая штурмует позиции ВСУ. Они накрывают боевиков огнем, подавляют все их попытки контратаковать.

Ранее командир расчета артиллерийских установок Д-30 отмечал, что огонь орудий корректируют операторы беспилотников, что существенно повышает точность стрельбы и позволяет уничтожать пункты управления противника.