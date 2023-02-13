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Расчеты гаубиц Д-20 ВС РФ наносят снайперски точные удары по позициям ВСУ на территории ЛНР. Один из бойцов подразделения с позывным “Гусенок” рассказал РИА Новости, что артиллерийские установки атакую снарядами большого калибра, что дает возможность громить укрепления и уничтожать боевую технику противника.

Он также отметил, что расчеты Д-20, которых за точность называют артиллерийскими снайперами, оказывают неоценимую помощь пехоте, которая штурмует позиции ВСУ. Они накрывают боевиков огнем, подавляют все их попытки контратаковать.

Ранее командир расчета артиллерийских установок Д-30 отмечал, что огонь орудий корректируют операторы беспилотников, что существенно повышает точность стрельбы и позволяет уничтожать пункты управления противника.

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