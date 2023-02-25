Штурмовые подразделения ВС РФ атакую позиции противника на Кременском участке линии соприкосновения в ЛНР и выбивают противника из окопов, передает РИА Новости.

Корреспонденты ссылаются на сообщения одного из российских разведчиков, участвующих в наступлении. Источник рассказал, что по позициям противника наносятся удары из артиллерийских орудий и минометов, из автоматических станковых гранатометов АГС-17, что дает возможность подавить любые попытки сопротивления.

ВСУ задействуют тяжелое вооружение, чтобы замедлить продвижение российских войск, однако лишь увеличивают потери. Ранее исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что Киев почти каждый день перебрасывает на данный участок фронта новые подразделения, но это не мешает ВС РФ продвигаться вперед.