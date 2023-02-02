Киев заверяет Запад, что не станет наносить удары по российской территории, если получит ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью поражения целей до 300 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ракетами ATACMS удары по РФ наносится не будут, но упомянул о целях на “временно оккупированной территории”. Напомним, что к таковой Киев относит не только Запорожскую и Херсонскую области, но также весь Донбасс и Крымский полуостров.

“У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами”, – заявил Резников.

Напомним, что США пока отклонили запрос Киева на боеприпасы ATACMS, способные поражать цели с дистанции в 300 километров. Однако они одобрили поставки на Украину высокоточных бомб малого диаметра GLSDB, которые также могут использоваться в РСЗО HIMARS и имеют дальность в 150 километров.