Власти США надеются, что конфликт между Украиной и Россией скоро завершится. Такое мнение выразил высокопоставленный американский чиновник агентству Reuters – передаёт РИА “Новости”. Имя источника не сообщается.

В публикации отмечается, что Белый дом уже сообщил представителям украинского правительства, что возможности по поставкам вооружения У США ограничены, и военная помощь в существующих объёмах не может оказываться постоянно.

Reuters также сообщает, что общественность в США стала более прохладно относиться к поддержке киевских властей. Если в апреле прошлого года опросы показывали, что более 70 процентов американцев положительно относятся к военной помощи Украине, то в феврале этого года поддержку высказали менее 60 процентов респондентов.