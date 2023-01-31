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Вашингтон планирует расширить военную помощь Киеву. Агентство Reuters сообщает, что Белый дом может согласовать отправку для ВСУ ракет большой дальности. Об этом рассказали неназванные американские чиновники – передаёт РИА “Новости”.

О каких именно ракетах идёт речь, не уточняется. Известно лишь, что кроме них в новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов войдёт различное вооружение и боеприпасы.

Ранее о необходимости получить от западных союзников ракеты большой дальности заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что после того, как страны НАТО согласовали поставку Киеву тяжёлых танков, украинская сторона будет настаивать на предоставлении авиации и ракет большой дальности.

Когда может быть официально объявлено о новом пакете военной помощи, пока неизвестно.

США уже выделили Украине вооружений на общую сумму более 27,4 миллиарда долларов.

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