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Украинские ВС нанесли по Мелитополю удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. Военный корреспондент Евгений Руденко рассказал, что в результате атаке был частично разрушен жилой дом.

В момент удара в пораженных домах находились люди. В настоящий момент известно о гибели одного человека, еще троих с ранениями разной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, российская ПВО перехватила все ракеты РСЗО HIMARS, но обойтись без жертв все же не удалось.

Глава региона также отметил, что дома и поврежденная гражданская инфраструктура будут оперативно восстановлены.

Неделю назад Киев так же обстрелял Мелитополь из РСЗО HIMARS, тогда удалось перехватить лишь одну из трех ракет, погибли два мирных жителя города.

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