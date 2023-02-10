Мобилизация на Украине проходит во всех регионах, но наибольшее внимание уделяется Одесской области. Там мужчин хватают прямо на улице и запихивают в микроавтобусы, где “обрабатывают”, заставляя подписывать повестки. Либо просто силой везут в военкомат, передает сайт телеканала Рен-ТВ.

Сотрудник одного из территориальных центров комплектования в Одессе рассказал, что все дело в приказе сверху. Киев дал распоряжение провести насильственную мобилизацию в Одесской области.

По словам сотрудника военкомата, в городе и области действуют планы, согласно которым ежемесячно необходимо отправлять на линию соприкосновения не менее 70 человек. В противном случае работников учреждения самих грозят отправить на передовую. Именно поэтому они вынуждены вылавливать будущий личный состав ВСУ, прячась в “засадах” в микроавтобусах или авто.