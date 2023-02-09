Российские радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы С-400 “Триумф”, “Бук”, “Тор” и прочие являются главной причиной, по которой Киев до сих пор не получил истребители F-16, пишет американское издание The Spectator.

Авторы публикации отмечают, что несмотря на передачу Киеву противорадиолокационных ракет HARM, российские РЛС по-прежнему работают без сбоев и способны обнаруживать вражеские цели. Боезаряды не особо помогли, так как очень редко поражали те цели, для уничтожения которых созданы. То есть, средства ПВО, передает портал Gazeta.ru.

Даже частичное уничтожение российской системы противовоздушной обороны потребовало бы поставок на Украину нескольких сотен боевых самолетов. Те количества, о которых речь идет сейчас, не помогут Киеву завоевать превосходство в воздухе. Мало того, они будут постоянно подвергаться риску быть ликвидированными одним из зенитно-ракетных комплексов.

Чтобы избежать этого, пилотам F-16 или любых других западных самолетов придется летать на малых или даже на предельно малых высотах. Эффективности боевых действий это точно не поспособствует, поэтому фактически никакого смысла в передаче Украине небольшого количества истребителей нет.