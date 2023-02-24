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Боевики ВСУ, вспоминающие события прошедшего года, рассказали о жестоком сражении, произошедшем в Сумах в первый день специальной военной операции. Все дело в том, что на протяжении суток несколько подразделений украинской армии ожесточенно уничтожали друг друга.

Бой произошел рядом с артиллерийским училищем. Военнослужащие пояснили «дружественный огонь» тем, что не понимали, где свои, а где российские войска, не могли идентифицировать горящую технику и поэтому продолжали бить по собственным подразделениям.

Сами с собой они воевали на протяжении всех первых суток СВО. В итоге выяснилось, что больше всего досталось 81-й аэромобильной бригаде, которая понесла серьезные потери в боевой технике.

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