Расчеты артиллерийских установок Д-30 ликвидируют боевиков ВСУ прямо в укрытиях, нанося высокоточные удары. При этом они действуют невероятно быстро – от обнаружения вражеских позиций до их уничтожения проходит не более двух минут.

На появившейся в Сети записи можно увидеть, что наведение орудий на цель осуществляется по координатам, передаваемым артиллеристам операторами беспилотников. Такая возможность превращает далеко не новые гаубицы Д-30 в высокоточное и грозное оружие.

В подразделениях группировки “О” в боевых действиях участвуют не только контрактники, но и добровольцы. Они осознанно пришли в зону спецоперации, чтобы бороться с нацизмом и отлично выполняют поставленные боевые задачи. Командир взвода с позывным “Юрист” рассказал, что сперва пришел добровольцем, а затем подписал контракт и получил офицерскую должность.

Напомним. якутский снайпер сумел одним выстрелом ликвидировать сразу двоих иностранных наемников ВСУ.