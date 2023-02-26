ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись ожесточенного сражения на окраинах Бахмута. На ней позиции украинских боевиков накрывает огнем бронетранспортер БТР-4E.

На кадрах записи видно, что боевики ВСУ обустроили позиции в одном из домов частного сектора на окраине Артемовска. Они готовились к ожесточенному сопротивлению, однако оно провалилось. Российский бронетранспортер в ходе интенсивного обстрела уничтожил опорный пункт.

Напомним, бойцы «Группы Вагнера» уверенно продвигаются к центру Артемовска, а также ведут успешные бои в окрестностях города. Они уже освободили населенные пункты Берховка и Ягодное, после чего начали продвижение к поселку Хромово (ранее – Артемовское).

Вам может понравиться

Объявлен победитель 10 сезона «Голос. Дети»

Юбилейный десятый сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» подошел к своему концу. Последний выпуск программы состоялся 22 февраля на Первом канале. За первое место боролись трое финалистов: Павел Зилев из команды

Минобороны Белоруссии сообщило о маневрах ракетного подразделения для проверки готовности

Одно из ракетных подразделений белорусской армии получило приказ покинуть место постоянной дислокации, сообщает военное ведомство страны. Представители пресс-службы добавляют, что ракетчики отправились на указанные позиции, где будут проводить внеплановые учения.

Поплавская резко высказалась в ответ на хамское заявление латвийского дипломата  в ОБСЕ

Российская телеведущая и актриса Яна Поплавская остро отреагировала на высказывание латвийского дипломата Рихарда Колса в отношении России во время заседания ПА ОБСЕ. По словам актрисы, в защиту своей страны она