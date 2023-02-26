Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись ожесточенного сражения на окраинах Бахмута. На ней позиции украинских боевиков накрывает огнем бронетранспортер БТР-4E.

На кадрах записи видно, что боевики ВСУ обустроили позиции в одном из домов частного сектора на окраине Артемовска. Они готовились к ожесточенному сопротивлению, однако оно провалилось. Российский бронетранспортер в ходе интенсивного обстрела уничтожил опорный пункт.

Напомним, бойцы «Группы Вагнера» уверенно продвигаются к центру Артемовска, а также ведут успешные бои в окрестностях города. Они уже освободили населенные пункты Берховка и Ягодное, после чего начали продвижение к поселку Хромово (ранее – Артемовское).