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Запад поставил киевскому режиму задачу уничтожать мирные города ДНР и ЛНР, наблюдая за тем, как в ходе конфликта развиваются самые кровавые сценарии, заявил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО пересекают одну красную линию за другой, отправляя в Киев все новые боевые системы. Даже те, которые они обещали не поставлять ни при каких обстоятельствах. В качестве примера достаточно привести танки западного образца и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Запад превратил Украину в полигон для испытаний оружия и для реализации собственных кровавых сценариев, которые дорабатываются по результатам боевых действий на Украине.

Также Пушилин сообщил, что в первые недели специальной военной операции российские ВС недооценили цинизм командования ВСУ, которое игнорирует колоссальные потери и готово к любым жертвам ради выполнения приказов США и НАТО. Именно Запад командует уничтожением мирных городов и обстрелами гражданского населения Донбасса, причем украинская армия беcпрекословно их приказы выполняет.

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