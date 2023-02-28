Ситуация для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) с каждым днём становится всё более критической. Российские силы почти окружили город. Сейчас под их контролем находятся практически все дороги, которые ведут в населённый пункт. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.

При этом, со слов Пушилина, ВСУ продолжают упорствовать и, похоже, не собираются сдавать город, подтягивая к нему всё новые и новые резервы.

Артёмовск – один из важнейших пунктов снабжения всей группировки ВСУ в Донбассе. Ожесточённые бои за город продолжаются уже несколько месяцев. На стороне ВС РФ в них принимают участие бойцы частной военной компании “Вагнер”.

Пушилин также рассказал, сколько снарядов выпустили ВСУ по городам ДНР за последний год. По данным врио главы региона, украинские войска более 15 тысяч раз стреляли из орудий 155-миллиметрового калибра (“натовский калибр”), а также выпустили по населённым пунктам Республики почти 240 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.