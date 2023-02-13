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Очередное доказательство того, что командование ВСУ не гнушается обманывать украинских военнослужащих опубликовал у себя в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он разместил видео с пленным украинскими военными из Полтавы. Те рассказали, что их ввели в заблуждение командиры. Об этом сообщает ТАСС.

Военнопленные рассказали, что поступили добровольцами в тероборону Полтавы. Предполагалось, батальон создают для защиты Полтавщины. Однако его бросили на передовую, где бойцов “порубили на мясо”, рассказал один из пленных. На видеозаписи один из бойцов также признаётся, что особых прав находиться с оружием на территории ДНР у них не было.

Пушилин в сопроводительном тексте отметил, что украинские военные могут лукавить, однако они точно поняли, что “незачем было приходить с оружием на нашу землю”.

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