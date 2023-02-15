Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что отсутствие между парой общих интересов и планов является главным сигналом разрушения отношений. Специалист также рассказала, какие другие признаки могут являться звоночками того, что союз двух людей находится на стадии краха.

По ее словам, спрогнозировать то, насколько долгими будут отношения достаточно сложно. Но есть основные моменты, указывающие на то, что пара в конечном итоге распадется. Главный из признаков – отсутствие доверия к своему партнеру. Если в отношениях нет доверия, то такой союз долго не продержится. Ведь доверие является одной из главных основ крепких отношений.

Еще один сигнал – это отсутствие общих интересов и общего досуга. Если людям надоело проводить свободное время друг с другом, то это является признаком того, что отношения больше не развиваются, а наоборот – угасают.

Проблемы в интимном плане тоже влияют на союз. Поэтому если возникают поиски секса на стороне или отказ от интима с партнером, то это практически всегда ведет к разрушению отношений.